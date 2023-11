Ambiente: ministra svedese Pourmokhtari, ancora molto lavoro verso transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia ha raggiunto alcuni degli obiettivi che si era prefissata nella riduzione delle emissioni, ma ha ancora un lungo lavoro da portare avanti nella transizione verde. Lo ha detto la ministra per il Clima e l’Ambiente della Svezia, Romina Pourmokhtari, intervenendo oggi alla Green Transition Conference a Roma. Le sfide principali riguardano le energie rinnovabili e il nucleare, in un contesto in cui la ministra si confronta a livello governativo con l’omologo per l’Energia e quello per le Imprese. La Svezia intende raddoppiare la propria produzione di elettricità nei prossimi anni, un obiettivo che richiede investimenti ingenti nella rete nazionale. “Il governo svedese sta lavorando molto per consentire lo sviluppo di queste condizioni”, ha aggiunto Pourmokhtari. (Res)