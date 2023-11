Ambiente: ministra svedese Pourmokhtari, Italia strategica in transizione energetica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia gioca un ruolo strategico nella transizione energetica europea e la cooperazione con la Svezia in questo ambito può dare ottimi risultati. Lo ha detto la ministra per il Clima e l’Ambiente della Svezia, Romina Pourmokhtari, intervenendo oggi alla Green Transition Conference a Roma. La Svezia ha bisogno di migliorare le proprie capacità in termini di transizione verde, dal comparto ingegneristico a quello infrastrutturale, una necessità condivisa con l’Italia, ha spiegato Pourmokhtari, ricordando “le ottime relazioni bilaterali” tra i due Paesi. (Res)