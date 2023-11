Germania: Scholz, bilanci straordinari necessari e giusti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha difeso come “necessari e giusti” i bilanci straordinari approvati dal suo governo nel 2022, da quello da 200 miliardi di euro per far fronte alla crisi dell'energia a quello da 100 miliardi di euro per le Forze armate (Bundeswehr). Il capo dell'esecutivo federale si è espresso durante il discorso che sta tenendo al Bundestag per illustrare il bilancio supplementare del 2023. La manovra da circa 45 miliardi di euro si è resa necessaria a seguito della crisi dei conti pubblici aperta dal verdetto della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf), che ha aperto una falla da 60 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Il governo ha quindi dovuto congelare sia il bilancio per l'anno in corso sia le autorizzazioni di spesa per il 2024. Con la finanziaria suppletiva, l'esecutivo ha deciso di sospendere per il 2023 il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. Disattivato nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del Covid-19, tale strumento era stato ripristinato quest'anno e sulla sua nuova sospensione dovrà votare il Bundestag. (Geb)