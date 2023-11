Expo 2030: Israele ritira il sostegno alla candidatura di Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha deciso di ritirare il suo sostegno alla candidatura dell'Arabia Saudita come Paese ospite dell’Expo 2030. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "Times of Israel", secondo cui la decisione è arrivata dopo che il governo saudita ha criticato le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, chiedendo alla comunità internazionale di imporre un embargo sulle armi contro lo Stato ebraico. Oggi a Palais des Congres d'Issy di Parigi è in programma la 173esima Assemblea generale del Bureau international des expositions e i 182 Paesi partecipanti voteranno per il progetto che riterranno migliore. Alle ore 13:00 si saprà chi – tra l'Italia che ha candidato Roma, l'Arabia Saudita in gara con la capitale Riad e la Corea del Sud che ha proposto Busan – si aggiudicherà l'esposizione.(Res)