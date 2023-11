Usa-Argentina: Milei ha pranzato con l’ex presidente Clinton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell’Argentina, Javier Milei, ha pranzato ieri a New York con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, prima dell’incontro in programma oggi con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Il pranzo del politico libertario di destra argentino con l’ex presidente democratico Clinton è giunto a sorpresa nel corso della visita, anche considerata l’apparente distanza ideologica tra i due. Milei è arrivato ieri mattina nel New Jersey accompagnato da una ristretta delegazione di consiglieri, incluso l’ex banchiere centrale Luis Caputo, che probabilmente assumerà la carica di ministro dell’Economia nel prossimo governo argentino. Della delegazione di Milei fa parte anche la sorella Karina, che ne ha gestito la campagna elettorale. Prima del pranzo con Clinton, il presidente eletto argentino ha visitato la tomba di un noto rabbino ortodosso, secondo una nota diffusa dal suo ufficio. (segue) (Was)