Usa-Argentina: Milei ha pranzato con l’ex presidente Clinton (2)

- Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby ha riferito ieri che il presidente eletto dell’Argentina non ha in programma un incontro con l’omologo statunitense, Joe Biden, nel quadro della sua visita a Washington. “Incontrerà soprattutto i rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, per discutere questioni di carattere economico e fiscale: in aggiunta, vedrà il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan”, ha detto Kirby. (Was)