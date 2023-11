India-Francia: in corso trattative per l’acquisto di missili da crociera Scalp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Francia hanno avviato trattative tese a finalizzare un pacchetto di armamenti da 5,5 miliardi di dollari per i caccia navali Rafale. Lo scrive il quotidiano “Economic Times”, secondo cui Nuova Delhi intende dotarsi in particolare di missili da crociera Scalp, che potrebbero andare in dotazione proprio ai 26 caccia Rafale-M ordinati dall’India per la portaerei Ins Vikrant. Lo scorso luglio la Francia ha offerto all’india di produrre localmente missili navali Scalp per i tre sottomarini Scorpene che il Paese dell’Asia meridionale acquisterà dalla Francia. Gli Scalp, con una gittata superiore a 300 chilometri, conferirebbero all’aviazione imbarcata indiana una capacità di proiezione della forza assai superiore a quella garantita dalla combinazione tra i caccia Mig-29K e i missili Kh-31.(Inn)