Myanmar: navi da guerra cinesi in visita a Yangon

- Tre navi da guerra della marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese hanno gettato l’ancora a Yangon, nel Myanmar, per una visita di cortesia, in un contesto di forte preoccupazione da parte di Pechino per la conquista di un importante valico di confine tra i due Paesi da parte delle milizie etniche ribelli birmane. Il cacciatorpediniere lanciamissili Zibo e la fregata lanciamissili Jingzhou sono stati scortati ieri da una fregata birmana fino ai moli di attracco della capitale economica birmana, ha riferito tramite una nota la marina cinese. La forza di tre navi e 700 uomini, in visita di quattro giorni, è guidata dal Capitano di vascello Sun Bo e include una nave cinese di rifornimento, la Qiandaohu, secondo quanto riferito dal quotidiano birmano “Global New Light of Myanmar”. La task force cinese "effettuerà esercitazioni di sicurezza navale" con il Myanmar, ha aggiunto il giornale. Le navi fanno parte della 44ma Flotta della marina cinese, che svolge operazioni contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste della Somalia dal 2008. La 44ma Flotta è stata avvistata negli Emirati Arabi Uniti questo mese.(Inn)