- La spesa per i consumi privati in Germania è aumentata nel 2022 dell’8,5 per cento su base annua, ossia più dei prezzi il cui incremento è stato del 6,9 per cento. È quanto comunica l’Ufficio federale di statistica (Stan), aggiungendo che le famiglie tedesche hanno speso nello scorso anno in media 2.846 euro al mese per i consumi. Si tratta di 223 euro in più rispetto ai 2.623 del 2021. (Geb)