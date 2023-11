© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Binance, piattaforma cinese di scambio di criptovalute, è stata denunciata da quattro ex dipendenti licenziati a inizio anno in Francia. I quattro, secondo quanto riferisce il settimanale "Challenges",rimproverano all'azienda di non aver rispettato la legge. Gli ex dipendenti si sono rivolti ai Proud'homme di Parigi, l'equivalente del tribunale del lavoro. (Frp)