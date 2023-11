Milano: ATM, M1 interrotta tra Cairoli e Pasteur per pilastro danneggiato a Palestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ATM comunica che intorno alle 4 un tratto di galleria in prossimità della stazione di Palestro è stato danneggiato durante le ultime lavorazione notturne. Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza. Per questo motivo la linea M1 è interrotta tra Cairoli e Pasteur e i treni sono sostituiti da bus, che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1.(Com)