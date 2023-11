Giustizia: Conte (M5s), il governo vede complotti immaginari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto è un "irresponsabile". La premier Giorgia Meloni è "un'ipocrita". Giuseppe Conte, parlando con "La Stampa", affonda il colpo contro il ministro, dopo le sue affermazioni sul pericolo di 'un'opposizione giudiziaria' al governo, ma in realtà mette nel mirino la premier. "Vedo che Crosetto cerca di sminuire la portata delle sue affermazioni dicendo che ha espresso solo una preoccupazione - spiega il presidente M5s -. Se fosse così, saremmo di fronte a una chiara irresponsabilità da parte di un ministro di peso come quello della Difesa, che non può fare certe dichiarazioni con leggerezza". D'altra parte, sottolinea l'ex premier, Meloni non può fare finta di niente, è "intollerabile anche l'ipocrisia di Palazzo Chigi, che già in estate aveva sferrato un grave attacco contro la magistratura - avverte -. Ormai ci siamo tristemente abituati ai complotti immaginari, con cui si prova a distogliere i cittadini dalla vera emergenza: un governo che taglia sanità e pensioni, aumenta le tasse per i cittadini e accarezza le banche". Un silenzio, quello di Meloni, che suona stonato anche su un altro tema sensibile, soprattutto per la prima presidente del Consiglio donna. "C'è stata una mobilitazione in tutta Italia, e in particolare a Roma, con una partecipazione affollatissima come non vedevamo da anni - ricorda Conte -. E Meloni tace. La prima parola ha scelto di dirla soltanto oggi, con un post per strumentalizzare un atto isolato, che noi condanniamo, ma che non può oscurare la forza prorompente di una mobilitazione senza precedenti". Il riferimento è all'assalto tentato, a margine della manifestazione romana, alla sede del movimento "Pro Vita e Famiglia", su cui Meloni ha incalzato Conte e Schlein chiedendo una loro condanna dell'episodio. Ma, allora, prosegue il leader M5s, "visto che ha ritrovato le parole, Meloni rompa il silenzio anche sul suo ministro Crosetto, sulla fermata del treno ad personam di Lollobrigida e sulla vicenda di Gasparri (l'inchiesta di Report e gli interessi del capogruppo di Forza Italia nel settore della cybersicurezza)". Per l'ex premier "sta tornando una stagione di arroganza e privilegi della politica, che con il M5s al governo eravamo riusciti a tenere a bada. Questo è un messaggio devastante".(Rin)