Auto: Huawei annuncia joint-venture con azienda statale cinese Changan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei ha firmato un protocollo d’intesa con la casa automobilistica statale Changan Automobile per la costituzione di una joint-venture dedicata ai veicoli intelligenti. Si prevede che Changan Automobile deterrà fino al 40 per cento del capitale della joint venture, che coprirà ricerca e sviluppo, produzione e vendita di sistemi e componenti per veicoli intelligenti. "Abbiamo approfondito la nostra cooperazione con Changan Automobile e lavoreremo anche con case automobilistiche partner più strategiche per esplorare continuamente modelli di business nuovi, aperti e vantaggiosi per tutti”, ha affermato il presidente della divisione automotive intelligente di Huawei, Richard Yu Chengdong. L’accordo tra Huawei e Changan Automobile arriva nel quadro della feroce concorrenza tra il colosso statunitense Tesla e decine di marchi cinesi come Byd e Li Auto. (Cip)