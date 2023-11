Medio Oriente: Wang Yi presiederà riunione Consiglio di Sicurezza il 29 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, si recherà a New York il 29 novembre per presiedere una riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione israelo-palestinese. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino. L’obiettivo dell’incontro è quello di incentivare “azioni concrete” per alleviare la crisi umanitaria a Gaza, conseguire una tregua tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, nonché promuovere una soluzione “equa e duratura” alla crisi che faccia leva sulla soluzione dei due Stati. (Cip)