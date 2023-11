Pnrr: Lollobrigida, raddoppiati i fondi del piano agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fortissimo interesse riscosso tra gli agricoltori dagli investimenti nel Parco agrisolare e nei contratti di filiera ha spinto al raddoppio delle risorse del "Pnrr agricolo" che dopo l'ok di Bruxelles è passato da una dotazione di 3,68 miliardi a una di 6,53. Risorse alle quali aggiungendo gli 1,2 miliardi destinati al settore agricolo del Piano nazionale complementare portano il budget complessivo a sfiorare gli 8 miliardi di euro. "La maggiore dotazione di risorse mai destinata all'agricoltura italiana", spiega al "Sole 24 Ore" il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, soddisfatto per il via libera Ue alla rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che può davvero imprimere una svolta al settore agricolo made in Italy. "L'intero governo Meloni, col ministero dell'Agricoltura e grazie al gran lavoro effettuato dal ministro Fitto, è riuscito a ottenere un grande risultato che non è solo nel forte incremento delle risorse ma soprattutto nei meccanismi che sono stati introdotti per assicurare che quei finanziamenti vengano spesi e bene". Nel complesso l'Italia ha aumentato la propria dotazione di 2,85 miliardi. Di questi due miliardi aggiuntivi sono destinati ai contratti di filiera mentre 850 milioni al parco agrisolare: "Innanzitutto, abbiamo puntato alle misure e agli investimenti che hanno dimostrato di riscuotere l'interesse degli imprenditori e di garantire un tiraggio. E l'agrisolare oltre a ridurre l'inquinamento produce energia da fonti rinnovabili e quindi si tratta di investimenti che offrono più risposte positive. Lo stesso vale anche per i contratti di filiera che rafforzando la produzione agricola e la trasformazione industriale, poi aprono spazi per ulteriori investimenti nell'indotto". "Per i contratti di filiera - aggiunge il ministro - è prevista la creazione di uno specifico fondo gestito da Ismea che svolgerà le istruttorie tecniche e procederà alla stipula dei relativi contratti. Ripeto, ci siamo limitati ad ascoltare la voce degli imprenditori". Sull'agrisolare, fin dall'inizio il problema non era lo scarso interesse ma il vincolo dell'autoconsumo che non era stato introdotto dal governo Draghi ma dalla Commissione Ue: "Sono d'accordo. Il vincolo dell'autoconsumo che cioè vincolava l'investimento nell'impianto fotovoltaico alle esigenze energetiche della singola azienda, senza la possibilità di erogare energia a terzi, all'inizio ha raffreddato l'interesse. Ma grazie al lavoro svolto col responsabile del Pnrr al ministero dell'Agricoltura, il direttore generale Marco Lupo, abbiamo convinto la Commissione a sostituire il concetto di autoconsumo aziendale con quello più ampio delle 'comunità energetiche'. Un'impostazione che è stata accolta con entusiasmo a Bruxelles". Sul Pnrr, come su altre importanti battaglie dell'agroalimentare in Europa, si sta rivelando decisivo il gioco di squadra: "In Italia ognuno veste la maglia della propria compagine, ma in Europa è decisivo che si vada uniti, come una nazionale. E, in questi mesi, come nelle ultime settimane, sul Pnrr come su misure come gli imballaggi o i tagli ai fitofarmaci, il governo ha potuto contare anche sul sostegno di eurodeputati di ogni schieramento come De Castro, Dorfmann e Procaccini. È grazie a questo gioco di squadra - conclude Lollobrigida - che abbiamo proposto al Consiglio Agrifish il riconoscimento dell'agricoltore come bioregolatore e la difesa del suo ruolo a presidio dei territori e a tutela dell'ambiente". (Rin)