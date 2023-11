Taiwan: 10 persone incriminate con l’accusa di spionaggio per conto della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Procura di Taiwan ha incriminato 10 persone, tra cui diversi membri del personale militare in servizio attivo, per presunto spionaggio a favore della Cina. A quanto si apprende da una dichiarazione dei pubblici ministeri, un uomo di nome Chen, un ex maggiore dell'esercito identificato come Hsiao e un uomo d'affari noto come Hsieh hanno creato una serie di organizzazioni utili a reclutare personale militare e trasmettere segreti militari alla Cina. Tra gli altri, due soldati militari in servizio attivo, noti come Lu e Wu, sono stati incriminati per essere venuti meno ai loro doveri dichiarando lealtà al Partito comunista cinese. Al momento non risulta chiara la mole o la tipologia di dati militari trasmessi alla Cina. Cinque persone sono attualmente in custodia cautelare. (Res)