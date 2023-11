Regno Unito-Grecia: Sunak cancella incontro con Mitsotakis dopo dichiarazioni sui marmi di Elgin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha annullato l'incontro con l’omologo greco, Kyriakos Mitsotakis, dopo che quest'ultimo ha chiesto la restituzione dei marmi di Elgin del Partenone, che al momento si trovano al British Museum di Londra. Come riferiscono alcune fonti del Partito conservatore al quotidiano “The Guardian”, Mitsotakis avrebbe si sarebbe dovuto recare oggi all'ora di pranzo a Downing Street, nell'ultimo giorno del suo viaggio nel Regno Unito. Ieri sera, tuttavia, mentre durante dei colloqui con il leader del Partito laborista, Keir Starmer, sono giunte alcune indiscrezioni secondo cui Sunak avrebbe annullato l'incontro. "Voglio esprimere il mio rammarico per il fatto che il primo ministro britannico abbia annullato il nostro incontro programmato poche ore prima del previsto", ha detto Mitsotakis in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio stampa. "La Grecia e il Regno Unito sono Paesi uniti da legami di amicizia tradizionalmente forti e il quadro delle nostre relazioni bilaterali è eccezionalmente ampio. Speravo di avere l'opportunità di discuterne con la mia controparte britannica insieme ad altre questioni dell’agenda internazionale: Gaza; Ucraina; la crisi climatica; e il dossier migratorio", ha aggiunto il primo ministro greco. Alcune fonti del Partito conservatore hanno descritto la mossa di Sunak come "sbagliata e poco dignitosa" per modalità e tempistiche. "È diventato impossibile procedere con l’organizzazione dell’incontro a seguito dei commenti riguardanti i marmi di Elgin", ha detto una fonte del “Guardian”.(Rel)