Slovenia: ricerca Mediana, 55 per cento di cittadini contrario a politica governo Golob

- Il sostegno al governo del premier della Slovenia, Robert Golob, è diminuito per il terzo mese consecutivo e, per la prima volta in assoluto, più della metà degli intervistati è contrario al suo operato. Lo riporta l'ultima ricerca di opinione pubblica condotta dall'Istituto di ricerca "Mediana" secondo cui il 28,4 per cento degli intervistati sostiene l'operato del governo, a fronte di un 55,4 per cento che invece è contrario alle iniziative dell'esecutivo. Tra i partiti, al primo posto il Partito democratico sloveno (Sds) all'opposizione con il 22 per cento dei consensi, mentre il Movimento libertà (Gs) del premier Golob è sceso di cinque punti percentuali, rispetto al sondaggio precedente, al 13,4 per cento. L'indagine ha inoltre rilevato un forte aumento degli elettori indecisi, poiché un quarto degli intervistati non sa per quale partito voterebbe, il tasso più alto in questo mandato. Tra i politici, la vetta della classifica di popolarità è rimasta invariata rispetto al mese scorso, al primo posto c'è la presidente della Repubblica Natasa Pirc Musar, seguita dal deputato dell'Sds Anze Logar. Golob è sceso dal quarto al sedicesimo posto nelle preferenze degli elettori. (Seb)