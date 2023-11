Cina-Nuova Zelanda: premier Li si congratula con omologo Luxon per inizio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, si è congratulato con Christopher Luxon per il suo insediamento a capo del governo della Nuova Zelanda. Dall’instaurazione dei rapporti diplomatici, Cina e Nuova Zelanda sono divenuti “importanti partner di cooperazione l’una per l’altra. (...) La cooperazione ha ottenuto risultati proficui in vari campi, apportando benefici tangibili ai rispettivi popoli”, recita il messaggio del premier cinese. Pechino è dunque impaziente di lavorare con Luxon per mantenere scambi ad alto livello, rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa ed espandere ulteriormente la portata del partenariato strategico. (Cip)