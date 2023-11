Cina-Regno Unito: vicepremier He riceve presidente Consiglio imprenditoriale Cowper-Coles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina, He Lifeng, ha ricevuto ieri a Pechino il presidente del Consiglio imprenditoriale Cina-Regno Unito, Sherard Cowper-Coles, con cui ha discusso questioni relative alla cooperazione commerciale e alle catene globali di fornitura. La Cina auspica la cooperazione del Consiglio per rafforzare gli scambi economici tra i due Paesi, ha detto He, ribadendo che il suo Paese è determinato a promuovere un’apertura di alto livello. (Cip)