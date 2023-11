Taiwan: nuovo inviato diplomatico dell’Australia si è insediato ieri a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo rappresentante dell’Australia a Taiwan, Robert Ferguson, ha assunto ieri l’incarico, con l’obiettivo di approfondire le relazioni bilaterali con Taipei durante il suo mandato. "L'Australia e Taiwan godono di relazioni commerciali e di investimento forti, stabili e di lunga data, nonché di stretti legami culturali e interpersonali”, ha dichiarato Ferguson in un post pubblicato su X (ex Twitter). "Sono impaziente di incontrare i numerosi taiwanesi e australiani che si impegnano nei settori dell’imprenditoria, dell’istruzione, della ricerca e della cultura, e di discutere su come possiamo espandere ulteriormente tali legami”, ha aggiunto. (Res)