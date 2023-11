Unicredit: al 24 novembre acquistate 30.327.908 azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 24 novembre 2023, a partire dall’avvio della prima tranche del Programma di Buy-Back 2023, Unicredit ha acquistato un totale di 30.327.908 azioni per un controvalore complessivo pari a 728.973.147,80 euro. Lo rende noto Unicredit. Alla medesima data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 12 settembre 2023, Unicredit detiene 44.387.573 azioni proprie pari al 2,49 per cento del capitale sociale. (Com)