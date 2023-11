India: sottosegretaria Esteri Lekhi in visita in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri dell’India, Meenakashi Lekhi, è giunta ieri in Ungheria per una visita ufficiale in programma fino a domani. Come primo impegno, si legge sul suo profilo X, Lekhi ha visitato la fattoria ecologica Krishna Valley (o New Vraja Dhama) a Somogyvamos, fondata nel 1993 dal leader religioso Sivarama Swami e costruita dall’Associazione internazionale per la coscienza di Krishna (Iskcon). A Budapest, secondo l’agenda annunciata dal ministero degli Esteri indiano, la sottosegretaria parteciperà a una conferenza all’Istituto ungherese di affari internazionali e dovrebbe incontrare il viceministro degli Esteri, il ministro della Cultura e altri dignitari ungheresi. Inoltre, si recherà al Centro di indologia dell’Università Lorand Eotvos (Elte) e interagirà con studenti e membri della comunità indiana. Il viaggio di Lekhi proseguirà con una tappa in Bulgaria il 30 novembre e il primo dicembre. A Sofia sono previsti colloqui col vicepresidente, il vicepremier e i ministri degli Esteri e della Cultura bulgari.(Inn)