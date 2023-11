Afghanistan: ex presidente Karzai, Talebani non dovrebbero essere rimossi con la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale non dovrebbe tentare di rimuovere con la forza il governo provvisorio istituito dai talebani in Afghanistan nel 2021, ma dovrebbe invece incoraggiare un dialogo intra-afgano inclusivo per apportare miglioramenti alle loro politiche. Lo ha dichiarato l'ex presidente afgano Hamid Karzai, nel corso di una rara intervista concessa all’agenzia di stampa “Kyodo”. Karzai, che è stato il primo leader democraticamente eletto del Paese dal 2002 al 2014, ha aggiunto però che i talebani dovrebbero ripristinare immediatamente l'istruzione delle ragazze, affermando che tale iniziativa potrebbe essere un passo importante verso il riconoscimento internazionale della legittimità del loro governo. "Non vogliamo più conflitti in questo Paese. Il conflitto renderebbe le cose ancora peggiori di oggi", ha detto Karzai nel corso dell'intervista, concessa nella sua residenza nel centro di Kabul. "Non vogliamo il collasso del regime o la divisione del regime. Ne abbiamo avuto abbastanza in Afghanistan. Vogliamo miglioramenti nella politica. Vogliamo che tutti gli afgani si uniscano per costruire il futuro". (segue) (Git)