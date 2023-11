Afghanistan: ex presidente Karzai, Talebani non dovrebbero essere rimossi con la forza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riflettendo su questa opinione, l'ex presidente ha detto: "Dobbiamo imparare dai nostri errori. Dobbiamo imparare dalla storia”. Karzai ha sottolineato più volte durante l'intervista che il ruolo del dialogo è trovare la migliore forma di governo futuro per il Paese, mettendo in dubbio la saggezza del passaggio a un sistema federale. Il Paese ha bisogno "di un governo forte ed efficace, ma di un governo che distribuisca ampiamente l'autorità agli organi locali", ha detto. I talebani difficilmente accetteranno la condivisione del potere con forze opposte almeno nel prossimo futuro, secondo diplomatici ed esperti della regione. Tuttavia, Karzai ha detto di non essere pessimista perché crede che l'Afghanistan sia "abbastanza grande" da poter ospitare tutti i suoi gruppi. "Dobbiamo trovare un accordo per cui entrambe le parti, i talebani e gli altri afghani, comincino a capire che il Paese è abbastanza grande per tutti, (…) politicamente ed economicamente” ha detto l’ex presidente. (segue) (Git)