Afghanistan: ex presidente Karzai, Talebani non dovrebbero essere rimossi con la forza (4)

- Guardando indietro al processo ventennale di ricostruzione e democratizzazione guidato dagli Stati Uniti e dai loro alleati, come il Giappone, dopo il crollo del primo regime dei talebani nel 2001 fino al loro ritorno al potere nel 2021, Karzai ha detto che ci sono stati molti successi e errori da parte sia della comunità internazionale che degli afgani. "Il fallimento della democrazia in Afghanistan non va ricondotto al rifiuto del popolo afgano comune. Hanno abbracciato la democrazia. È stata una cattiva gestione sia da parte del governo dell'epoca, che della comunità internazionale e dei sostenitori", ha detto Karzai. Molti afghani dentro e fuori dal Paese hanno criticato il processo di ricostruzione come un fallimento. La capitale Kabul ospita oggi migliaia di sfollati interni che vivono in condizioni disperate, proprio come faceva due decenni fa. Tuttavia, secondo Karzai il processo di ricostruzione ha lasciato anche un'eredità positiva, specialmente nei settori dell'istruzione, dell'assistenza medica e della costruzione di infrastrutture. (segue) (Git)