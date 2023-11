Usa: Blinken in visita in Europa e Medio Oriente, parteciperà a ministeriale Nato e Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha intrapreso un viaggio ufficiale in Belgio, Macedonia del Nord, Israele, Cisgiordania e negli Emirati Arabi Uniti che si protrarrà sino al prossimo 2 dicembre. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. In Belgio, Blinken parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato, compresa la prima riunione dei ministri degli Esteri del Consiglio Nato-Ucraina. Il segretario sottolineerà l'impegno saldo della Nato nei confronti dell'Ucraina contro l'aggressione russa, e il sostegno di Washington alla democrazia e alla stabilità regionale nei Balcani occidentali. Blinken discuterà delle priorità per il vertice di Washington nel luglio 2024. Durante la sua visita in Macedonia del Nord, Blinken interagirà con i suoi omologhi dell'Osce, riaffermando il saldo impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'organizzazione e della sua missione fondamentale di promuovere sicurezza, stabilità e cooperazione tra gli Stati. (segue) (Was)