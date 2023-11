Usa: Blinken in visita in Europa e Medio Oriente, parteciperà a ministeriale Nato e Cop28 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Israele e in Cisgiordania, il segretario discuterà del diritto di Israele di difendersi in conformità con il diritto umanitario internazionale, nonché degli sforzi continuati per ottenere il rilascio dei rimanenti ostaggi dell’organizzazione islamista palestinese Hamas, proteggere la vita dei civili durante le operazioni militari israeliane a Gaza e consentire la consegna degli aiuti umanitari ai civili palestinesi. Il segretario discuterà anche dei principi che ha delineato a Tokyo l'8 novembre, dei passi tangibili per favorire la creazione di uno Stato palestinese futuro e della necessità di prevenire l'espansione del conflitto. Infine, Blinken si recherà a Dubai per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop28), dove interagirà con i leader internazionali sulla necessità di proseguire l'azione globale per affrontare la crisi climatica. Il segretario incontrerà anche diversi omologhi per discutere delle questioni regionali, incluso il conflitto tra Israele e Hamas. (Was)