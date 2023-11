Giappone: avviata sperimentazione vendita contraccettivi da banco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha iniziato oggi la sperimentazione delle vendite di contraccettivi di emergenza da banco, compiendo così un passo significativo per unirsi a molti altri Paesi che rendono disponibili tali farmaci senza la necessità di una prescrizione medica. Le cosiddette pillole del giorno dopo sono attualmente in vendita in 145 farmacie di tutto il Paese a prezzi che variano da circa 7.000 yen ($47) a 9.000 yen come parte della sperimentazione del ministero della Salute. Le donne di età pari o superiore ai 16 anni e che desiderano ottenere i farmaci potranno acquistare le pillole dopo aver chiamato in anticipo la farmacia. Qualsiasi donna di età inferiore ai 18 anni dovrà ottenere il consenso dei genitori e essere accompagnata da un genitore durante l'acquisto. Le pillole, NorLevo e la versione generica levonorgestrel, sono più efficaci entro 72 ore dopo un rapporto non protetto e hanno un tasso di efficacia dell'80 percento, secondo quanto dichiarato dal ministero.(Git)