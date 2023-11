Corea del Nord: Pyongyang sostiene di aver scattato foto di Casa Bianca e Pentagono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è diviso ieri in merito all’opportunità di condannare il lancio di un satellite spia militare effettuato la scorsa settimana dalla Corea del Nord. Sin da dicembre 2017 il principale organo di sicurezza dell'organizzazione mondiale non è riuscito ad adottare azioni tangibili, come l'approvazione di una risoluzione o dichiarazione di sanzioni, in risposta all’impiego da parte del nord della tecnologia per missili balistici. "(La Corea del Nord) sta cercando spudoratamente di sviluppare i suoi sistemi di consegna di armi nucleari", ha dichiarato ieri Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. "Eppure, ci sono due membri permanenti che si sono rifiutati di condannare questo pericoloso lancio e altri simili", ha detto l'inviata degli Stati Uniti, facendo apparentemente riferimento a Russia e Cina, che detengono diritto di veto. (segue) (Git)