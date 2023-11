Medio Oriente: Blinken sente primo ministro Qatar al Thani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Il segretario ha ringraziato il primo ministro per il partenariato del Qatar e gli sforzi cruciali per ottenere il rilascio degli ostaggi detenuti dall’organizzazione islamista palestinese Hamas. Blinken ha accolto con favore in particolare la liberazione della bambina statunitense di quattro anni Abigail Idan, e l’aggiornamento del primo ministro al Thani secondo cui le parti hanno concordato di estendere la pausa umanitaria a Gaza per le prossime 48 ore. I due leader hanno discusso dell'importanza di un continuo aumento degli aiuti umanitari aggiuntivi per i civili a Gaza. Il segretario ha ribadito la forza delle relazioni tra gli Stati Uniti e il Qatar, così come la sua importanza nel garantire la sicurezza e la stabilità regionali.(Was)