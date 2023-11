India: si complica il tentativo di salvare 41 operai intrappolati da settimane in una galleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono ulteriormente complicate le operazioni di soccorso e salvataggio dei 41 lavoratori intrappolati dal 12 novembre in una galleria in costruzione da Silkyara Bend a Barkot, nello Stato indiano dell’Uttarakhand, in seguito al crollo parziale del tunnel. I soccorritori cercano ora di perforare verso il basso attraverso un terreno montagnoso instabile, dopo che il tentativo di rimuovere decine di metri di detriti collassati all’interno della galleria è fallito a causa del guasto della potente trivella di fabbricazione statunitense utilizzata dai soccorritori. Le autorità tentano di rimuovere manualmente i detriti rimanenti nel tunnel d'uscita, e contemporaneamente stanno effettuando una perforazione dalla cima del colle, circa 86 metri sopra gli uomini intrappolati. Il ricorso a uno scavo verticale preoccupa però geologi ed esperti, secondo cui l’instabilità del terreno in quella zona potrebbe causare ulteriori crolli. Preoccupano anche le condizioni dei 41 operai intrappolati, che pur riuscendo a ricevere acqua e viveri si stanno ammalando. Il direttore sanitario di Uttarkashi, Rcs Panwar, ha dichiarato nei giorni scorsi all’emittente televisiva “Cnn” che alcuni dei lavoratori intrappolati accusano mal di testa e nausea. L’unico contatto con l’esterno è rappresentato da un tubo di circa 15 centimetri, da cui vengono inviati viveri, acqua, medicinali e integratori vitaminici.(Inn)