Malesia: 34enne arrestato per aver minacciato di morte il premier Anwar sui social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 34 anni è stato arrestato in Malesia per aver minacciato di morte il primo ministro Anwar Ibrahim sui social media. L’ispettore generale di polizia Tan Sri Razarudin Husain ha dichiarato che l’uomo è stato arrestato oggi, dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui offriva 5 milioni di ringgit (circa 1,4 milioni di dollari) a chi avesse assassinato il primo ministro. La polizia ha arrestato anche un 37enne che sui social media aveva insultato il re della Malesia.(Fim)