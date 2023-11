Corea del Nord: elezioni provinciali, lo 0,09 per cento ha votato contro i candidati ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali della Corea del Nord hanno riferito oggi che lo 0,13 per cento degli elettori del Paese ha sostenuto candidati differenti da quelli ufficiali alle elezioni per il rinnovo dei consigli cittadini, mentre lo 0,09 per cento ha espresso un voto di dissenso alle elezioni provinciali, che si sono tenute domenica. Si tratta di una rara menzione ufficiale del dissenso da parte delle autorità nordcoreane, anche se secondo diversi analisti la menzione delle microscopiche percentuali di voto non allineato rappresentano probabilmente un tentativo di Pyongyang di trasmettere un’immagine di normalità, anziché un effettivo segnale di allentamento della stretta autoritaria nel Paese. I consigli municipali e provinciali della Corea del Nord svolgono perlopiù funzioni di mera ratifica formale dei provvedimenti varati a livello centrale; le autorità elettorali nordcoreane sono solite certificare in occasione delle elezioni un’affluenza alle urne superiore al 99 per cento.(Git)