Difesa: cordoglio generale Serino per il tragico incidente di Mottola

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, appresa la triste notizia, esprime profondo cordoglio e solidale vicinanza, a nome di tutta la Forza armata e suo personale, alle famiglie dei graduati aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, tutti tragicamente scomparsi a seguito di un incidente stradale in prossimità di Mottola, che ha coinvolto anche un altro mezzo, il cui conducente è deceduto anch'esso. Il generale Serino, si legge in una nota, augura altresì una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti e attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Personale dell'Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari, tutti appartenenti al settimo Reggimento bersaglieri di Altamura. (Res)