Corea del Nord: Consiglio di sicurezza Onu diviso su condanna lancio satellite (4)

- Il satellite, battezzato Malligyong-1, è stato lanciato a bordo di un "razzo vettore" poco prima delle 23 di martedì 21 novembre, ora locale, dal sito di lancio di Tongchang-ri, ed è entrato con successo nell’orbita Pianificata. Il lancio, che ha innescato un allarme aereo nel sud del Giappone, ha suscitato condanne da parte dei governi di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Lunedì le autorità di Pyongyang avevano notificato al Giappone l'intenzione di lanciare un satellite in orbita tra le giornate di mercoledì 22 novembre e venerdì primo dicembre. Il lancio avviene a 89 giorni di distanza dal precedente tentativo, fallito lo scorso 24 agosto a causa di un problema al motore del razzo. Il primo test risale invece al 31 maggio scorso. Seul aveva chiesto a Pyongyang di non procedere con un ulteriore lancio, che a suo dire viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che mettono al bando il programma missilistico nordcoreano. (Was)