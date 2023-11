Giappone: Kishida contestato per presunti regali a membri del Cio prima delle Olimpiadi di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dovuto rispondere alle domande incalzanti dei parlamentari di opposizione ieri, dopo le dichiarazioni del governatore di Ishikawa, Hiroshi Hase, secondo cui la candidatura giapponese per le Olimpiadi di Tokyo 2020 fu accompagnata da “regali” a membri del Comitato olimpico internazionale (Cio). Le dichiarazioni dell’ex parlamentare ed ex lottatore di wrestling, membro del Partito liberaldemocratico di Kishida cui era stata affidata la guida del comitato promozionale delle Olimpiadi, ha innescato immediate polemiche: Hase ha dichiarato infatti di aver attinto ai fondi discrezionali della Segreteria di Gabinetto, noti come “fondi segreti”, per finanziare i regali a membri del Cio. In particolare, l’ex parlamentare ha spiegato di aver attinto ai fondi per realizzare album fotografici che ripercorrevano le carriere agonistiche dei membri del Cio, al costo unitario di circa 200mila yen (1.342 dollari). Le rivelazioni in merito all’impiego dei "fondi segreti" sono assai rare. Se i membri del Cio incaricati di selezionare la città ospite dei Giochi avessero davvero ricevuto regali dal Giappone, ciò costituirebbe una violazione del codice etico dell’organizzazione. Hase, di fronte allo scandalo politico innescato dalle sue recenti dichiarazioni, ha deciso frattanto di ritrattarle: “Sono state inappropriate e potrebbero causare incomprensioni, perciò le ritratto completamente”, ha affermato l’ex parlamentare tramite un comunicato.(Git)