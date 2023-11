Cina-Italia: Bernini, Settimana della scienza e della tecnologia è “efficace cornice di cooperazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione tra Cina e Italia è “una efficace cornice di cooperazione” che favorisce l’interconnessione tra le comunità scientifiche dei rispettivi Paesi. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nella cerimonia d’apertura all’evento, tenuta oggi presso lo Shangri-La Hotel di Pechino. Cina e Italia sono accomunate da “profonde” radici storiche e culturali, ha detto Bernini, secondo cui la Settimana della scienza si configura come “una straordinaria e importante” iniziativa per i due Paesi e le rispettive comunità scientifiche. “Ogni anno, questa iniziativa favorisce l’avvio di partenariati e stimola il confronto tra scienziati e ricercatori italiani e cinesi. La Settimana della scienza si è consolidata come modello di riferimento essenziale per il networking tra Italia e Cina”, favorendo sinora il coinvolgimento di circa diecimila esperti e la sottoscrizione di più di 150 accordi, ha aggiunto la ministra. “Oggi più che mai la cooperazione e la diplomazia scientifica sono fondamentali per affrontare le sfide dei nostri tempi”, che necessitano di risposte condivise e di ampia portata, ha evidenziato Bernini, facendo riferimento alle crisi internazionali e ai rischi sociali che “sempre più spesso ci costringono a ridefinire i nostri obiettivi”. (segue) (Cip)