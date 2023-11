Cina-Italia: Bernini, Settimana della scienza e della tecnologia è “efficace cornice di cooperazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È necessario fornire risposte sempre più efficaci che contemplino esperienze diverse, è nostro dovere sostenere in modo congiunto e senza esitazioni la ricerca scientifica per il futuro dei nostri figli”, ha detto Bernini, ricordando che tali obiettivi informano anche la Settimana della scienza. “Questa iniziativa è un’occasione unica e straordinaria per promuovere l'integrazione delle competenze e favorire sinergie nei settori più sfidanti della ricerca”, ha aggiunto la titolare del Miur, soffermandosi anche sulle politiche intraprese dall’Italia a tutela della criosfera. “Gli ecosistemi del nostro pianeta sono profondamente interconnessi, e ciò che accade nelle regioni polari ha effetti in tutto il mondo”, ha spiegato, ricordando che in Antartide si trova la stazione scientifica Mario Zucchelli e una cinese a pochi chilometri di distanza. “Abbiamo l'opportunità di dimostrare che attraverso il dialogo possiamo far progredire la conoscenza delle regioni polari e anche in altri settori”. In questo senso, la collaborazione in Antartide giocherà "un ruolo chiave", ha concluso la ministra. (Cip)