Giappone-Vietnam: annunciata istituzione partenariato strategico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Vietnam hanno ufficialmente elevato le relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico globale “Per la pace e la prosperità nell’Asia e nel mondo”. Lo hanno annunciato ieri i leader dei due Paesi, il primo ministro Fumio Kishida e il presidente vietnamita Vo Van Thuong, in occasione della visita ufficiale di quest’ultimo a Tokyo. Durante i colloqui a Tokyo, i due leader hanno espresso la comune volontà di promuovere le relazioni bilaterali in tutti i campi sino a portarle a “nuove vette”, e hanno discusso l’obiettivo comune di individuare nuove aree di cooperazione. “Questa è una importante pietra militare che apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra Vietnam e Giappone”, ha dichiarato Thuong durante una conferenza stampa a margine dei colloqui. Il presidente vietnamita ha dichiarato che i due Paesi perseguiranno uno sviluppo “sostanziale, globale, efficace e strettamente collegato, per rispondere agli interessi di entrambe le parti e contribuire alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo della regione e del mondo”. Nella dichiarazione congiunta diffusa dai due leader di afferma che dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche, nel 1973, e specialmente da quando i due Paesi hanno adottato il Partenariato strategico intensivo per la pace e la prosperità in Asia, nel 2014, le relazioni tra Giappone e Vietnam sono cresciute e si sono rafforzate significativamente. (segue) (Git)