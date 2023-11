Giappone-Vietnam: annunciata istituzione partenariato strategico globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida ha dichiarato che il Giappone si impegna ad assistere “l’industrializzazione e la modernizzazione forte, indipendente, autosufficiente e di successo” del Vietnam”, mentre Thuong ha affermato che Hanoi ha sempre considerato il Giappone uno dei suoi più importanti partner a lungo termine. Per quanto riguarda in particolare la difesa e la sicurezza, i due leader hanno concordato di rafforzare la “cooperazione pratica ed efficace”, anche nell’ambito delle attività di mantenimento della pace dell’Onu. E’ stata discussa anche l’attuazione dell’Accordo sul trasferimento di tecnologie ed equipaggiamenti difensivi siglato dai due Paesi nel settembre 2021. I due leader si sono confrontati inoltre in merito al rafforzamento delle catene di fornitura per garantire la stabilità della produzione in entrambi i Paesi, e l’intensificazione degli scambi tra persone, anche a livello accademico. Altre aree di cooperazione discusse da Kishida e Thuong sono l’energia, l’ambiente, la scienza e la tecnologia, la trasformazione verde e digitale e l’innovazione. (Git)