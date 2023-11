Cina: autorità annunciano stretta contro traffico certificati di nascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissiona nazionale di sanità della Cina ha annunciato una stretta al fenomeno dell’acquisto, vendita e contraffazione dei certificati di nascita, dopo la pubblicazione di rapporti che denuncerebbero la partecipazione di diversi ospedali del Paese a queste attività illecite, spesso collegate al traffico di bambini nati da maternità surrogata. La Commissione ha inviato ispettori in diverse province del Paese, incluse Hubei, Guangdong e Guangxi, per “sollecitare e guidare i governi locali a indagare approfonditamente” sulla vendita illegale dei certificati, e “porre i responsabili di fronte alle loro responsabilità”. La Commissione condurrà anche “ispezioni speciali” in merito alla gestione standardizzata dei certificati di nascita in tutto il Paese. La questione è emersa in particolare all’inizio di questo mese, quando amministratori di tre ospedali sono stati indagati dopo essere stati accusati online di vendere certificati di nascita illegalmente.(Cip)