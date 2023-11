Afghanistan: ex presidente Karzai, Talebani non dovrebbero essere rimossi con la forza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur insistendo sul fatto che donne e ragazze debbano essere autorizzate a tornare a scuola "immediatamente", l'ex leader auspica che i colloqui intra-afgani coinvolgano tutti i gruppi etnici, alcuni dei quali continuano a combattere contro i talebani. Karzai ha dichiarato che, anche se i talebani comprendono la necessità di colloqui, ci vorranno tempo e preparativi prima che il processo possa iniziare. "Sul tema dell'istruzione per le ragazze, la grande maggioranza dei talebani è d'accordo. Non ci sono dubbi al riguardo. Per quanto riguarda il dialogo nazionale, ne comprendono la necessità", ha detto l’ex presidente. Secondo Karzai, molti afghani ritengono che i Paesi occidentali abbiano imposto scadenze eccessivamente affrettate nel processo di ricostruzione, senza considerare la cultura e le condizioni locali. (segue) (Git)