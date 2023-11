Afghanistan: ex presidente Karzai, Talebani non dovrebbero essere rimossi con la forza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi successi sono stati offuscati da "errori massicci" commessi dalle forze statunitensi e da alcune forze afgane. "Il più grande errore è stato (...) il pesante ricorso alle attività militari da parte delle forze straniere e delle nostre forze governative", che ha causato la morte o il ferimento di migliaia di civili, minando la fiducia delle persone nel suo governo finendo per rafforzare il sostegno ai talebani. L'ex leader ha indicato infine all’accordo del 2020 tra gli Stati Uniti e i talebani tra le principali ragioni del crollo del governo democratico, e ha affermato di ritenere che nell’agosto 2021 gli Usa abbiano dato la luce verde alla presa militare del Paese da parte dei talebani: “La percezione è che il processo di Doha non avesse per scopo la pace. Questo è quanto credono ora i cittadini afgani”. (Git)