Armenia: Blinken sente al telefono il primo ministro Pashinyan

- Il segretario di Stato Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, per discutere il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi per giungere a un accordo di pace duraturo e dignitoso tra Armenia e Azerbaijan. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato. Il segretario ha ribadito il continuo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Armenia, e ha delineato gli sforzi per incrementare la cooperazione bilaterale con l'Armenia, sostenendone la visione di un futuro prospero e democratico.(Was)