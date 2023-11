Francia: portavoce governo mette in guardia da "rischio di stravolgimento" della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia rischia uno "stravolgimento" della sua società. Lo ha detto il portavoce del governo francese Olivier Veran in visita a Crepol. La sera dell'11 novembre un ragazzo di 16 anni, Thomas, è stato ucciso da una coltellata durante i disordini scoppiati nella cittadina, quando un gruppo di giovani arrivati da fuori ha cercato di fare irruzione in una festa in un salone del comune. "Non si è trattato di una semplice rissa" ma di un "dramma", ha detto Veran. Il portavoce dell'esecutivo ha poi garantito che i francesi possono contare su "uno Stato forte" capace di "proteggerli e fare giustizia". (Frp)