Difesa: Crosetto, con Guterres parlato di Gaza, Ucraina e Sahel, ruolo Onu va rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I conflitti attualmente in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza, oltre alla situazione nel Sahel, sono stati al centro del colloquio di oggi tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Parlando con i giornalisti a margine della sua visita a New York, il ministro ha detto di aver parlato “del ruolo che l’Onu deve rafforzare sul piano globale: se abbiamo una speranza di pace, è quella di utilizzare organizzazioni multilaterali come questa, cercando percorsi che pongano fine le situazioni di conflitto attualmente aperte”. Dalla Striscia di Gaza all’Ucraina, fino ad arrivare al Sahel. “Tutte zone che preoccupano in termini di pace e stabilità”, ha concluso. (Was)