Giustizia: Crosetto, non spetta a me parlarne, pronto a riferire in Parlamento

- Parlare di giustizia “non spetta a me”. Lo ha detto ai giornalisti il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ad una domanda sulle sue dichiarazioni in merito alla magistratura, durante una recente intervista sul “Corriere della sera”. “Ho parlato di una cosa che mi ha colpito, in una risposta incidentale nel quadro di una intervista che peraltro era su altri temi: sono pronto a riferire in Parlamento”, ha detto. (Was)