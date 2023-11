Medio Oriente: Crosetto su ospedali mobili a Gaza, speriamo di scendere a terra nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “sta andando avanti” sul tema degli ospedali mobili da far arrivare nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a New York. “Bisogna fare un sopralluogo per verificare la fattibilità tecnica nella zona che ci è stata assegnata: nelle prossime settimane speriamo di riuscire finalmente a scendere sul campo, portando un aiuto di cui sono in molti ad avere bisogno”, ha detto. (Was)