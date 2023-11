Ucraina: Crosetto, opinione pubblica è stanca? La libertà va difesa anche quando annoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opinioni pubbliche si possono stancare a sentire parlare sempre di guerra, ed è anche comprensibile: tuttavia, gli Stati devono difendere il diritto e le libertà internazionali. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a New York. “Le regole per una convivenza civile tra nazioni devono essere difese anche quando annoiano”, ha detto, rispondendo ad una domanda in merito alla “stanchezza” dell’opinione pubblica relativamente alla guerra in Ucraina. “La prima stanchezza è quella del popolo ucraino, che da quasi due anni subisce attacchi che non finiscono: non è una questione di noia, dobbiamo fare una scelta per il nostro futuro e quello dei nostri figli”, ha affermato il ministro, aggiungendo che ci sono battaglie che vanno combattute per rendere il mondo un posto migliore. (Was)